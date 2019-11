Filmanmeldelse: Le Mans-film med fart i følelserne

Ford's fuldendte hævn på Le Mans

Normalt vil det være en spoiler at afsløre handlingen i en film.

Denne gang er det helt ok, for som navnet antyder, så er det ingen hemmelighed, at ”Le Mans '66” handler om det legendariske Le Mans-løb i 1966, hvor Ford slog Ferrari i hvad der bedst beskrives som en fuldendt hævn.

Filmen fokuserer på Fords forberedelser op til løbet som de udspillede sig omkring den amerikanske racerlegende og bilbygger Carroll Shelby, i filmen spillet af Matt Damon, og den ustyrlige, britiske racerkører Ken Miles spillet af Christian Bale.

Filmen ”Le Mans '66” er en biografisk dramatisering af forholdet mellem de to og Ford. Resultatet er en følelsesladet film tilsat racerbiler og motorløb.

Fords daværende øverste chef, Henry Ford II (Tracy Letts), Enzo Ferrari (Remo Girone) og ikke mindst Fords marketingchef, Lee Iacocca (Jon Bernthal), spiller også væsentlige roller i filmen, hvis eneste kvindelige islæt udgøres af Caitriona Balfe, der spiller Ken Miles hustru, Mollie.