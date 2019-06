Udsigt til filmhit: "Ford vs Ferrari"bliver en storfilm om Carroll Shelby

Der er langt mellem de store bilfilm, men filmen "Ford vs Ferrari" ligner en, som du skal sætte kryds i kalenderen for at se. Den får premiere den 15. november.

"Ford vs Ferrari"er en filmatisering - og formentlig dramatisering - af begivenhederne, der førte til Ford's succes med at skubbe Ferrari af Le Mans-tronen i midten af 60'erne. Manden bag den succes var den amerikanske racerkører og racerbilsproducent Carroll Shelby, og han er filmens omdrejningspunkt, spillet af Matt Damon.

Filmens anden hovedrolle har Christian Bale, der spiller racerkøreren Ken Miles, som tilskrives en stor del af æren for Carroll Shelbys succes med Ford GT40.

Han døde under test af bilen i august 1966, efter at Carroll Shelby's team havde vundet Le Mans med Ford GT40 i juni samme år.

Filmen er instrueret af James Mangold, der også stod bag den prisbelønnede film om country-sangeren Johnny Cash, "Walk the line", og flere andre succesfilm. Det sandsynliggør, at denne bilfilm er en, du skal skrive på listen.

Se traileren for filmen herunder: