Fik 5.750 kr. retur fra P-selskab der fumlede med nummerplade

En bilist fra Mors, der efter eget udsagn modtog mere end 30 forkerte parkeringbøder, har fået en erstatning på 5.750 kr. Omstændighederne var dog noget specielle.

Følgende historie er citeret fra TV Midvest. Se deres tv-indsalg om historien her.

Da Lasse Markmøller Hansen fra Nykøbing Mors fik en Ferrari F355 GTS, syntes han det kunne været sjovt med ønskenummerpladen "Ukendt". Det skulle vise sig, at den nummerplader gav mere opmærksomhed, end han ønskede.

Efter nogen tid begyndte han nemlig at få parkeringbøder fra City Parkeringservice, der har hjemme i Rødovre, for parkeringer på steder i og omkring København, hvor Lasse på daværende tidspunkt aldrig havde været med bilen.

Lasse gjorde indsigelser mod bøderne via selskabets hjemmeside, som City Parkeringservice selv foreskriver, men bøderne blev ved med at komme. Efter nogen tid begyndte Lasse, der er indehaver af Pava Bilsyn i Nykøbing Mors, at sende regninger til P-selskabet, for den tid han brugte på at skrive til dem, for de uretmæssige P-bøder. Ifølge Lasse endte det med over 30 bøder.

Politiet blev også forvirret

Forvirringen opstod, fordi P-selskabet skriver "Ukendt" på som registreringsnummer, når de noterer biler, der holder parkeret uden nummerplader på. Men da registreringsnummeret "Ukendt" rent faktisk eksisterer, og tilhører Lasse Markmøller Hansen, endte han med at få bøderne.

I sidste ende erkendte P-selskabet fejlen, og de indgik forlig med Lasse Markmøller Hansen, om at betale ham 5.750 kr. for ulejligheden.

Efterfølgende kørte Lasse Markmøller Hansen rent faktisk til København i Ferrarien, hvilket gav nye problemer. For ligesom City Parkeringservice registrerer biler uden nummerplader som "Ukendt", så gør politiet det også i det system, som benyttes i politibiler med automatiske nummerpladescannere. Det medførte, at Lasse blev stoppet tre gange på én dag i København.

Lasse har dog ikke sendt regninger til politiet.