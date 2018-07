Fiat Tipo får vigtig opdatering, vi har savnet længe

Alt i alt er Tipo en praktisk og velkørende familiebil der er billig i drift, men indtil nu har den haft en stor sikkerhedsfejl – den har manglet nødbremsen, men nu får Tipo et nøk opad, idet alle versioner har automatisk nødbremse som standardudstyr. Lounge-versionen har tilmed adaptiv fartpilot, som automatisk tilpasser farten til den forankørende bil.

Fiat Tipo kan leveres som Hatchback med fem døre eller som stationcar. Begge udgaver findes i tre forskellige udstyrsniveauer. Du kan vælge imellem Pop, Easy eller Lounge samt tre motorvarianter. Valget står mellem to benzinmotorer: en 1,4 liters med 95 hk eller en 1,4 liter T-Jet Turbo med 120 hk samt en 1,6 liters MultiJet dieselmotor med 120 hk.

Dieseludgaven kan leveres med automatisk dobbeltkoblingsgearkasse, som sikrer bedre komfort og effektive skift.

God værdi for pengene i Fiat Tipo

Prisen for Fiat Tipo Hatchback starter ved bare 164.990 kr. for en Tipo 1.4 Pop med 95 hk. Hvis du hellere vil have den større stationcar skal du betale 10.000 kr. ekstra, uanset hvilken version man vælger.

Fiat Tipo er rimelig veludstyret allerede fra laveste udstyrsniveau, Pop, hvor standardudstyret eksempelvis byder på sikkerhedspakke med nødbremse, fartpilot, aircondition samt el-sidespejle med varme.

Easy-versionen byder yderligere på blandt andet klimaanlæg, parkeringssensor bag og multimediesystem med 5” touchscreen, Bluetooth og Fiats Live-Services, hvor man kan tjekke Facebook opdateringer eller høre musik via sin mobiltelefon. Topmodellen Lounge er også udstyret med adaptiv fartpilot, infotainmentsystem med stor 7” touchskærm i høj opløsning, Apple Carplay, regn- og lyssensor, bakkamera og automatisk nedblænding af bakspejlet.

Easy og Lounge versionerne kan for 6.000 kr. ekstra opgraderes med Xenon forlygter.

Den nye Fiat Tipo modelprogram kan nu opleves hos landets Fiat forhandlere.