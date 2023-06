Kraftigste gadebil fra Ferrari nogensinde

Ferrari har netop præsenteret to nye versioner af den i forvejen hidsige SF90. Det er afdelingen for special-seriebiler og XX-programmet, der er gået sammen om at lave en endnu kraftigere SF90 Stradale til gadebrug.

Resultatet er en SF90 XX Stradale og en SF90 XX Spider, som begge bruger finjusterede udgaver af drivlinjen fra den 'almindelige' SF90. Derfor har bilerne en 4 liters V8 med to turboer, der er blevet 3,5 kg lettere. V8'eren får elektrisk hjælp af et plugin-hybridsystem bestående af tre elmotorer og et batteri på 7,9 kWh.

Ferrari har klemt 17 hk yderligere ud af V8'eren, der nu yder 786 hk. Ligeledes er elmotorerne tunet med et Ekstra Boost-system, hvilket øger den samlede ydelse med 30 hk til i alt 1.029 hk. Det gør SF90 XX til den kraftigste gadebil fra Ferrari nogensinde!