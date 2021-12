Ferrari- og Maserati-importør flytter ind i stort bilhus i Vejle

Bilimportøren og sportsvognsspecialisten Formula Automobile er i dag repræsenteret med værkstedsfaciliteter hos My Garage i Vejle, hvor to teknikere, uddannet i Ferrari og Maserati, har serviceret jyske og fynske kunder.

Formula var en af de oprindelige partnere hos My Garage, og service har samarbejdet også omfattet events, bilsalg og marketing.

"Vi har længe haft for øje at etablere os i det jyske, men har ikke ville gå på kompromis med placeringen. Samtidig har vi de seneste år haft fokus på at bygge vores forretning i Norge og Sverige, samt vores nye lokation i Lyngby, som skal danne fundamentet for vores nye showroom hos My Garage. Vi bruger samme arkitekt, Samuel Architects, så vi sikrer os ikke at gå på kompromis med oplevelsen og kvaliteten. Det skal emme af stemning, passion og italiensk kvalitet. Vi glæder os til at være en endnu større del af My Garage-huset," forklarerJesper Viskum Schak. CEO ved Formula Automobile.