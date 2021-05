FDM skifter navn til…… FDM

Efter 112 år som Forenede Danske Motorejere har et enstemmigt repræsentantskab i organisationen besluttet, at foreningens navn fremover blot er ”FDM”. Dermed er det officielle navn det samme, som det organisationen er blevet kaldt i offentligheden i mange år.

”FDM er ikke bare mere mundret, men også det navn, vi for de fleste er kendt under. Siden 1969 har vi brugt de tre bogstaver i vores logo og i al vores kommunikation. Vi er stolte af vores historie og det fundament, Forenede Danske Motorejere og forkortelsen FDM har, men som forening repræsenterer vi i dag langtfra kun motorejerne,” siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen.

Han mener således også, at bogstavforkortelsen i fremtiden kan dække over andet end det oprindelige Forenede Danske Motorejere, idet FDM i dag dækker over interesser og medlemmer med mange forskelllige transport-former, hvorfor ”M”et i FDM også kan dække over ”Mobilitet”.

254.000 medlemmer

FDM har i dag 254.000 medlemmer, og organisationen leverer en række ydelser og services. Det gælder testcentre, synsvirksomhed, rejsebureau, webshop, vejhjælp, forsikringsselskab, ladeudbyder og køretekniske anlæg, ligesom FDM har juridisk og teknisk rådgivning.

Ud over at ændre navnet, så hæver FDM også aldersgrænsen for hjemmeboende børn, der er omfattet af husstandens medlemskab. Fremover er alle hjemmeboende børn under 21 år også omfattet af medlemskabet sammen med medlemmets ægtefælle/samlever.

Selvom FDM officielt ændrer navn, optages navnet Forenede Danske Motorejere som binavn for at bevare den historiske relation til organisationen.