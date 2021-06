FDM: Værksteder tager højere priser for serviceaftaler på plugin-hybrider

Alt efter om bilen kører på el eller brændstof, er der nogle bilister, der slipper billigere om ved service end andre. En gennemgang af priserne på 50 service- og reparationsaftaler, som FDM har lavet, viser, at benzin- og dieselbiler stort set koster det samme at vedligeholde, men at elbiler generelt ca. 20 procent billigere end benzinbiler, mens plugin-hybrider er ca. 15 procent dyrere.



”At service- og reparationsaftaler er dyrere for plugin-hybrider, er ikke nogen overraskelse. Bilerne har to drivlinjer, typisk benzin og el, og derfor er de også mere komplicerede. Og jo mere avanceret teknikken er, jo højere bliver udgifterne til service og vedligeholdelse også. Anderledes er det med elbiler, der ikke har en motor, der skal serviceres på samme måde. Det afspejler sig i prisen,” siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

© Søren Juul