FDM: Pas på med at betale bilen på forskud

Bilkøberne må ofte lægge hele eller dele af betalingen, allerede når de skriver slutsedlen under. Også selvom de må vente op til flere dage, før de kan sætte sig bag rattet i deres nye bil. I hver 10. bilhandel kræver bilforhandlerne nemlig betaling minimum dagen før levering. Det viser FDMs gennemgang af godt 1.000 slutsedler.

Men det er en uskik at opkræve betaling for en bil, man endnu ikke har leveret til køber, mener FDM, der advarer om, at man som forbruger risikerer at miste både penge og bil, hvis noget går galt.

Betal, når du modtager bilen

”Helt principielt bør man ikke betale for en vare, før man modtager den. Slet ikke en bil, som ofte er en stor investering. Det gælder både, når man køber bil hos en forhandler og privat. Betaler man hele eller dele af beløbet, før man får bil og registreringsattest eller, hvis man køber bil hos en forhandler, en kvittering for, at omregistreringen er anmeldt til SKAT, løber man en unødig risiko. Skulle forhandleren eksempelvis gå konkurs, eller er den private sælger uærlig, risikerer man at miste både sine penge og den bil, man troede, man havde købt,” siger advokat i FDM Casper Schad.