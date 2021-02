FDM: Nyt forslag om vanvidskørsel kan gå ud over de forkerte

FDM: Nyt lovforslag kan skabe problemer

Et nyt lovforslag vil give myndighederne beføjelser til at konfiskere og sælge den bil, en vanvidsbilist kørte vanvidskørsel i. I første omgang en retfærdig straf, der allerede benyttes inden for lovovertrædelser ved fx knallertførere. Men en uheldig krølle på lovforslaget er, at bilen kan konfiskeres, uanset om det var ejeren, der kørte, eller ej. FDM uddyber:

"Det er langtfra givet, at vanvidsbilisten ejer bilen, og når bilen er ejet af en anden end vanvidsbilisten, straffer man ved konfiskation en uskyldig tredjepart, som ikke har begået eller været vidende om den forbrydelse, som vanvidsbilisme er," skriver chefkonsulent i FDM, Dennis Lange i en pressemeddelelse.

Lovens konsekvens

Sætter man sig i uskyldige bilejers sted, bliver problemet pludselig vidtragende: Lejer du bilen ud, kan dette også resultere i, at den forsvinder. Her mener FDM, at straffen går til den forkerte aktør i sammenhængen. Det er en del af høringssvar, FDM har indgivet. De nævner også, at indgrebet i værste fald kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, idet den indskrænker den private ejendomsret af uskyldige personer.

"Konsekvensen er, at FDM fremover må fraråde, at man låner eller lejer sin bil ud – heller ikke til nære venner, søskende, børn eller kolleger. I værste fald risikerer man nemlig at miste sin bil. Det, mener vi, er stærkt problematisk," skriver Dennis Lange i førnævnte pressemeddelelse.