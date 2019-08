FDM: Korttidsleasing er en bekvem, men dyr måde at have bil på

Selvom nogle af korttidskontrakterne markedsføres som permanente løsninger, er der grund til at regne på, om de nu også er den bedste løsning for én. Eksempelvis varierer de undersøgte mindstepriser for en lille mellemklassebil som VW Golf, fra 3.729 kr. til 5.990 kr. om måneden ved seks måneders korttidsleasing. Samme VW Golf kan privatleases på almindelige vilkår fra 3.057 kr. om måneden.

”Korttidsleasing kan være en god løsning, hvis man for en kortere periode står uden bil. Eksempelvis venter på at få en ny bil leveret. På den lange bane er det dog en dyr måde at have bil på. Man betaler for friheden til kun at binde sig for en kortere periode eller for muligheden for frit at kunne skifte til en anden bilmodel. Skal man have bilen i længere tid, bør valget dog falde på almindelig privatleasing eller køb af bil,” siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru.