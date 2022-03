FDM: Det skal koste dobbelt at holde ulovligt på elbilsplads

Dobbelt afgift

Det kan have en afskrækkende effekt, hvis p-afgifterne for at parkere ulovligt på ladepladserne fordobles, mener Dennis Lange, der er chefkonsulent hos bilisternes interesseorganisation FDM.

”Det kan være fristende at parkere på en elbilsplads, hvis nogle af dem er ledige, mens alle andre pladser i nærheden er optaget. Men foruden risikoen for at få en afgift, så fratager man også elbilisterne mulighed for at lade. Og da en god ladeinfrastruktur er afgørende for en succesfuld grøn omstilling af bilparken, har FDM opfordret til, at parkeringsafgiften for at parkere en benzin- eller dieselbil på en opladeplads fordobles til 1.020 kr., som man kender det fra f.eks. handicappladser," siger Dennis Lange.