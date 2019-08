FDM: Dårlig skiltning ved vejarbejde er skyld i mange ulykker

Det er den enkelte entreprenør, som opstiller afspærringen, der har ansvar for, at den er korrekt og overholder loven. Afspærringen skal tilses to gange dagligt. Derudover skal bygherren sørge for, at entreprenørens afspærring og skiltning overholder loven, og endelig skal vejmyndigheden i den pågældende kommune føre tilsyn med vejarbejderne.

Hos Københavns Kommune, der har ført tilsyn med to af de vejarbejder, FDM har besøgt, forklarer man de oversete fejl med, at man har haft fokus på andre ting, og at man sikrer, at fremkommeligheden fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen understreger dog, at den allerede i dag har en god dialog med entreprenørerne om afmærkninger.

Pas bedre på dem, der arbejder på vejen

”Alle kan lave fejl, men de fejl, vi fandt ved vejarbejderne, er til at få øje på, så det virker sjusket, at de sker. De er til fare for bilisterne, der risikerer at køre galt. Men de er i den grad også til fare for dem, der arbejder på vejene. Derfor mener vi også, at både entreprenører og myndigheder bør blive bedre til at afmærke vejarbejder og føre bedre tilsyn,” siger Dennis Lange.