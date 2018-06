FCA-bossen bekræfter: Alfa Romeo lancerer TO nye coupéer i 2022

GTV får over 600 hk!

Kun de fire siddepladser og antallet af cylindre får den nye GTV tilsyneladende tilfælles med dén GTV, som gik på pension i 2005 med 250 hk og forhjulstræk. Den nye GTV får mindst 600 hk plus et boost fra en elmotor – og firehjulstræk.Kræfterne skal højst sandsynligt leveres af en opgraderet udgave af den 2,9 liters V6 biturbomotor, som i dag ligger i snuden på Alfa Romeo Giulia Q og gør den til firedørs sportsvogn med sine 510 hk. Den nye GTV skal bygges på en opdateret Giulia platform. Derudover, oplyser Alfa Romeo, får den en optimal vægtfordeling på 50:50 mellem for- og bagaksel. Designet har vi stadig til gode at se, men vi forestiler os noget i stil med en to-dørs Giulia Q.