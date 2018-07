Fartsyndere se jer for! Panserne har fået en Kia Stinger

Udvendigt er bilen udstyret med obligatoriske udrykningslys på toppen samt et sæt effektive nummerplade-skannere. De er ligeledes folieret med Queensland politis logo, skrift og farver.

”Stinger håndterede alle udfordringer super godt og fik topkarakter i alle de tilbagemeldinger, vi fik fra vores politiofficerer,” fortæller færdselspolitikommissær, Mike Keating til News.com.au og tilføjer:

”Det er første gang, vi nogensinde har haft en udenlandsk bil til at varetage disse opgaver.”

Australiere valgte Kia

Eftersom Holden og Ford ikke længere producerer biler i Australien og Ford Falcon og Holden Commodore er udgået, var politiet i Queensland tvunget til at se i andre retninger.

Kia så dette hul i markedet, og øjnede en mulighed for at snuppe en god bid af markedet for politibiler – og det har nu lønnet sig. 200 Kia Stinger er højst sandsynligt en hel del flere Stinger, end Kia nogensinde kommer til at sælge i Danmark.