Fartgrænse på Autobahn truer i horisonten

Regeringsforhandlinger satte en stopper for ideen

Regeringspartierne SPD og Die Grüne har dannet en regeringskoalition med FDP, der er et liberalt parti. FDP går modsat de to andre ikke ind for fartgrænse på Autobahn.

Regeringskoalitions forhandlingerne sikrede, at der ikke kommer yderligere fartgrænse på Autobahn lige foreløbigt. Det er dog kun et spørgsmål om tid, med både befolkningens modstand samt klimadagsordenen.

Den tyske tredobbelte Formel 1-verdensmester Sebastian Vettel kalder fartgrænse på Autobahn en "no-brainer" både på grund af klimaet, men også sikkerhed.

I Tyskland omkom der i 2021 det samme antal personer i trafikken som i Danmark, justeret pr. million indbygger. Begge dødstal var historisk lave pga. corona nedlukninger.