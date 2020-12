Falsk betjent fanget – forsøgte at stoppe ægte civilpatrulje

"Vi oplever af og til nogle, der har en trang til at optræde som politifolk. Nu er den unge mand sigtet efter straffelovens bestemmelser om at udgive sig for at være en offentlig myndighed," udtalte vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi dengang til TV SYD.

Den unge mand måtte pænt aflevere både blink og afspærringstape til den ægte ordensmagt, før han blev sendt hjem.