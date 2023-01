Fake: Billede af kolossal lithium-mine holder ikke vand

Meme-skaberen har ikke styr på fakta

Lithium er et essentielt materiale i fremstillingen af lithium-ion-batterier til elektriske biler. Lithium er i næsten alle elektriske biler, og derfor skal der også udvindes en del for at følge med den støt voksende efterspørgsel efter elektriske biler.

Ligesom med andre grundstoffer, som kobolt, til produktionen af elbilbatterier, så er der løbende kritik af, at det udvindes på en skadelig måde for arbejderne og planeten. Et meme, der forsøger at udstille elbilejernes hykleri, har spredt sig på Facebook, det skriver AAP Factcheck.

Billedet viser ifølge skaberen en kæmpe lithium-mine. På billedet står der skrevet “Lithium-mine: Fordi intet siger 'Jeg går op i planetens velbefindende', som en batteridrevet bil.”

Men det er et helt andet råstof, der udvindes i minen, nemlig kobber.

En omvendt billedesøgning afslører, at billedet blev brugt i en artikel fra 2011, der viser en af verdens største miner, Escondida, der ligger i det nordlige Chile.