Færdselspolitiet: Far og mor skal stramme op

Curlingforældre kører råddent

Rent biologisk er der noget, der hedder et moderinstinkt. Det betyder typisk, at forældre handler ud fra det, der er godt for deres børn: De sørger for god mad, de hjælper med transport og føler medlidenhed, når barnet er ked. Men en ny undersøgelse fra Applus Bilsyn afslører, at det også kan få forældre til at køre mere hasarderet.

Det kan mærkes mange steder. Christian Berthelsen, som er talsmand for færdelsepolitiet, fortæller om problemet:

"I forbindelse med skolestart hvert år udfører vi kontroller ved skoler, og her ser vi et voksende problem. Forældre blæser i stigende grad på regler for parkering og standsning. Curlingforældre kræver deres ret og kører for eksempel helt hen til døren for at aflevere eller hente."