Få svaret på, om du skal skifte til elbil

Skal du skifte til elbil?

Danskerne ser sig gerne bag rattet i en elbil i fremtiden, men spørgsmålene er stadigvæk mange, når snakken går på elbilers rækkevidde, opladningstid og energiforbrug.

Det har fået Mercedes-Benz til at udvikle appen, EQ Ready, der simulerer elkørsel i ens nuværende bil og tester, om ens kørselsmønster passer til at køre i en elbil.

”Vi oplever, at danskerne er meget positive over for el og hybrid, men der er samtidig en række bekymringer for rækkevidde, og hvor ofte batteriet skal oplades. Det vil vi gerne give nogle svar på, så bilisterne bliver klædt bedre på til at vælge den rigtige bil,” siger David Engstrøm, presse- og kommunikationschef hos Mercedes-Benz Danmark, og fortsætter:

”Ved at anvende EQ Ready under ens køreture analyseres bl.a. antal kørte kilometer, opbremsninger og accelerationer. På den måde kan man virtuelt teste – uanset bilmodel – om ens kørselsadfærd matcher at skulle køre i en elbil”