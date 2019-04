Få Retro Revyen 2019 med Mobile Pay

I februar udgav Bil Magasinet særudgivelsen Retro-Revyen 2019. Da måtte vi meddele, at bogen kun var tilgængelig kort tid og kun i kiosker – ikke i abonnement eller anden form for postforsendelse.

Til vores store glæde har Retro-Revyen 2019 været en succes, som derfor har været udsolgt mange steder.

Efter at årbogen er hjemkaldt fra løssalg, giver vi dig nu chancen for at bestille den fra restoplaget via MobilePay.

Send 189,95 kr. til 40 70 00 23, og husk at skrive Retro-Revyen samt dit navn og adresse i meddelelsesfeltet, så sender vi straks den vellykkede årbog til dig uden yderligere omkostninger, så længe lager haves.