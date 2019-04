Få, men farlige fjolser stresser trafikkulturen på motorvejene

Presser forankørende

Bilister, der ikke holder til højre, har i flere år været blandt de mest forhadte blandt danske bilister, men trods talrige kampagner og målrettede indsatser fra politiet, indrømmer hver tiende bilist, at de kører i ydersporet, selvom der er plads til at holde til højre.

Og de bilister, der blokerer ydersporet, vækker så meget vrede hos 11 procent af de adspurgte, at de erkender, at de skaber særdeles farlige situationer ved at presse dem til at trække til højre.

Men selvom man bliver frustreret over andres kørsel på motorvejen, er det slet ikke nogen undskyldning for at eskalere situationen, lyder det fra skadedirektør i Gjensidige Forsikring, Henrik Sagild.

”Det er aldrig godt for sikkerheden og fremkommeligheden på motorvejen at ligge og blokere ydersporet, men manglende afstand på motorvejen er en af de farligste situationer, når farten er høj, og derfor bør man altid besinde sig og køre ansvarligt,” siger Henrik Sagild.