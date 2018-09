Få hjælp til at finde din drømmebil billigt på brugtmarkedet

Nyt eller brugt?

Vi tager også en tur til Alperne, hvor vi sætter en brugt BMW M3 op mod den seneste generation af BMW M4 Competition. Grunden til det er, at vi vil se, om det giver bedst mening at købe en fabriksny sportsvogn med god garanti, kræfter men også en høj afskrivning. Eller om det giver mere mening at købe en brugt på trods af, at det også er forbundet med en risiko? Svaret på, hvilken der er det bedste køb, får du i Brugte Drømmebiler 2018.