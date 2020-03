Få en live-tour i kælderen under verdens vildeste bilmuseum direkte fra din sofa

Museet livestreamer fra bilsamlingen

USA har samme forsamlingsforbud pga. corona, som det vi netop har indført i Danmark, og det gør, at museet er tvunget til at lukke ned. Men turene i "The Vault" stopper ikke af den grund. I de næste 14 dage livestreamer de i stedet for fra deres ture i kælderen, og du kan købe en billet til en tur for blot tre dollars – altså en rund tyver. Beløbet går til at holde den ekstraordinære samling og museum kørende.