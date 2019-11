Få coaching af Jan Magnussen i racingsimulator

Jan Magnussen: Tæt på virkeligheden

"Enhver moderne racerkører bruger racersimulator til at træne og forberede sig. Jeg har selv brugt adskillige timer bag rattet i en simulator under udvikling af nye racerbiler for General Motors og som forberedelse til store løb som 24-timersløbene på Daytona og Le Mans. Teknologien i dag er simpelthen blevet så vanvittig fascinerende, at selv rutinerede racerkørere per refleks trækker armene til sig, når de kører galt i simulatoren. Det siger noget om, hvor tæt, man er kommet på virkeligheden med denne teknologi," forklarer Jan Magnussen.

Med den professionelle racersimulator åbner MB Racing således for, at racerkørere kan booke sig ind og skabe sig erfaring på en bestemt bane og i en bestemt bil før et løb.

Det er i denne forbindelse muligt at blive coachet af enten Jan Magnussen eller Ronnie Bremer, som vil overvære kørslen og gennemgå data med køreren efterfølgende – akkurat som i den virkelige verden.

"Forskellen er bare, at prisen er en del lavere, end hvis man skal have det helt store udstyr i gang ude på racerbanen. Og så koster det heller ikke noget at kvaje sig. Skulle man mødes af sine egne begrænsninger og ødelæge bilen, trykker vi bare på reset-knappen og starter forfra en erfaring rigere," siger Jan Magnussen.

MB Racing holder åbningsreception 3. december kl. 15-17.30.