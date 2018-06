"Den kostede 30.000 schweizerfranc, så jeg tænkte, at hvis jeg fik en profession med en god indtjening, ville jeg en skønne dag have råd til den. Da jeg fyldte 30, tjente jeg udmærket, men havde ikke råd, og da jeg for nylig fyldte 50, var prisen stukket fuldstændig af. Jeg får aldrig råd til én! Hvad gør man så? Ja, så var det, at jeg fik idéen til at bygge én selv," fortæller Floris de Raadt.

Han vidste, at der skulle en speciel bil som basis for ombygningen, men budgettet var ikke uendeligt. Han forenede sin passion for elbiler og shooting brakes ved at købe en af de første Tesla'er i Holland, en Model S P85 fra 2013.