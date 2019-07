Få alle detaljerne fra danskerne, som har kørt fra Kina til Europa i en Porsche 911

Måtte transporteres på trailer

Mekanikerne fra løbsorganisationen mente, at det var en ventil, der var brændt af på Porsche’n, og de anbefalede at få den transporteret på en autotrailer. Det gjorde vi, og dermed var vi ikke længere nummer fire i rallyet. Vi overhalede resten af løbet, og fik bilen til Novosibirsk, hvor vores mekaniker, Brian Løkke, endnu engang dukkede op med kufferten fuld af nye ventiler, et nyt stempel og en ny cylinder. Efter 10 minutter kunne Brian meddele os, at problemet ”bare” var en ventilarm, der var gået løs, hvilket gjorde, at ventilerne til den cylinder ikke længere blev aktiveret. Det skal lige siges, at det er et tysk firma, der har lavet motoren og altså ikke vores egen mekaniker..

Vi besluttede at køre tilbage til rallyet og møde dem i Novokutnesk. Det var et smut på 500 km. Vi ankom tilbage til resten af feltet om aftenen, for næste morgen at køre 580 km tilbage til Novosibirsk.