Få 12 minutters rundtur i Porsche's mest hemmelige og hellige haller

Porsche har en lang historie bag sig som producent af nogle af verdens mest sejlivede sportsvogne og racerbiler. I en hemmelig hal i nærheden af fabrikken gemmer mange af de biler sig, der har gjort sig særligt bemærket i historien. Det kan være sjældne konceptbiler, unikke racerbiler eller andre køretøjer, som Porsche-fabrikken har hjulpet med at udvikle (der står eksempelvis en enkelt Lada, en Audi RS2 og en Mercedes E500). Alle sammen lever under samme tag, hvor de bliver passet, plejet, serviceret og udlånt til museer og begivenheder verden over.

Normalt er der ikke adgang til disse haller for offentligheden, men vores kolleger ovre fra Speedhunters fik mulighed for at tage et kig indenfor. Ok, Bil Magasinet har allerede besøgt samlingen for adskillige år siden, men vi var ikke helt så kvikke til at lave en video, som journalisterne fra Speedhunters. Det vigtigste er dog, at du kan få en på opleveren. Go' fornøjelse!