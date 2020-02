Ex-Top Gear vært besøger VW's legendariske pølsefabrik

En "199 398 500 A" med hår på brystet og åkander, tak!

Hvis du nogensinde skulle befinde dig på et VW-værksted og gerne vil give reservedelsekspedienten lidt at grine af, så skal du bare bede om at bestille reservedelen med følgende nummer: 199 398 500 A. Gør du det, får du hverken et hjulleje eller en liter motorolie. I stedet for du en vakuumpakke med en stribe currywurstpølser i. Jep, vi ved godt det lyder mærkeligt, men VW har faktisk sin helt egen pølsefabrik i Wolfsburg, og faktisk producerer de flere pølser end biler.

Den tidligere Top Gear-vært er i øjeblikket ankermand på et britisk Discovery program, der sjovt nok hedder "Richard Hammond's Big". Du ved, fordi han altid bliver drillet af Jeremy Clarkson om, at han er lille. Og havde hvide tænder. Og dårlig bilsmag...

I det program besøger han VW-fabrikken i Wolfsburg, og i en sektion af programmet har han særligt fokus på pølsefabrikken. Se et uddrag af klippet herunder, og scroll videre ned på siden, hvis du vil lære mere om pølsefabrikken, der har eksisteret siden 1973, men som meget få mennesker har hørt om.