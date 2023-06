Test: Ny kineser er faktisk en okay begyndermotorcykel på el

I stedet for analoge instrumenter er her en lcd-skærm med meget lille typografi og et svært aflæseligt signal for blinklys. Skærmen er umulig at aflæse, når den reflekterer i direkte sol, men til gengæld fungerer den godt i mørke, hvor den flotte LED-forlygte leverer fremragende oplysning af snævre småveje på i Vestsjælland.

Den testede motorcykel er for lille til undertegnede på 190 cm, der ligner en kæmpe på den.

Langtur udløser rækkeviddeangst

Skal du på langtur, må du stadig over på en fossildrevet motorcykel: En tur på 125 km på små- og landeveje på tværs af Sjælland i iskolde maj med fire grader ved afgang om morgenen resulterede i rækkeviddeangst.

De sidste 25 km kørte jeg 50 km/t som en gammel dame af skræk for ikke at nå mit mål, og der er langt fra 125 til de angivne 175 km rækkevidde i blandet kørsel.

Luftmodstand ved 80 km/t på en motorcykel uden kåbe stjæler forholdsmæssigt meget energi fra batteriet, og til pendling og i byen er her masser af batterikapacitet. Udfordringen med rækkevidde gælder derfor kun på lange ture.

Opladningen er konstrueret til at være effektiv med 230V i et almindeligt mormorstik, men her er også mulighed for at lade med et stik til en hjemmelader. Det sker kun med 3,3 kWh, men da batteriet kun er på 10 kWh, er det ret hurtigt ladet op.

Senere i år følger en app, der vil gøre det muligt at styre opladning, planlægge ture hjemmefra med mere.

Som eldrevet begyndermotorcykel gør Evoke en fin entré.