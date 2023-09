Europas bedste kørekursus sætter prisen voldsomt ned

Hvordan bliver du bedre til at køre bil? Et kørekursus er et godt sted at starte, og vil du have det bedste af dem alle, så er der en sjælden genvej netop nu. Det mest kendte kørekursus på Nürburgring, Scuderia Hanseat, der har været afholdt siden 1958, har nemlig sat prisen markant ned.

Normalt er kurset udsolgt i årevis, men af ukendte årsager har tilmeldingen til efterårets kursus, der finder sted fra den 24. til 27. september, været under det sædvanlige. Derfor er arrangørerne klar et usædvanligt billigt tilbud, der næppe kommer igen nogensinde.

Spar 13.650 kr.

Den normale pris for Scuderia Hanseat er 4.200 € eller 31.500 kr. inklusiv forplejning. Nu gives der minimum 10% rabat, men det vildeste er, at man kan deltage for en pris på der udregnes efter størrelsen på benzin- eller dieselmotoren i den bil, man stiller op i: 7,5 kr. plus tysk moms per cm3.

Så har du en bil med to-liters motor bliver prisen altså 7,5 kr. gange 2.000 plus moms. Det bliver 17.850 kr. for fire dage på banen.