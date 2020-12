Euro NCAP efter test af varebiler: Sikkerheden er godt nok ringe

”Kollisionstesten mellem varebilerne viste, at bilerne rammer modkørende uforholdsmæssigt hårdt. Men også varebilernes egen kollisionssikkerhed er i flere tilfælde for ringe og udgør en risiko for både fører og passager. Blandt andet fordi noget så basalt som airbags mangler. Også på det område er det nødvendigt, at bilproducenterne begynder at prioritere sikkerheden anderledes højt. Det samme gælder virksomheder og leasingselskaber, som ikke bør acceptere eller tilbyde biler med så dårlig en sikkerhed. Som testen på kedelig vis illustrerer, er der behov for det,” siger Søren W. Rasmussen.

Resultatet af testen

Firetrinsskalaen går fra platin (80%), Guld (60%), Sølv (40%), Bronze (20%). Biler der opnår et resultat under 20% kan ikke anbefales.

Modellerne er testet i en europæisk udgave. Visse modeller sælges i Danmark i varianter, der muligvis ville have klaret sig bedre som følge af et højere niveau af sikkerhedsudstyr.)