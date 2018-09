Euro NCAP: Tårnhøj sikkerhed i den nye VW Touareg

Den lille offroader har ellers stort set alle de nye sikkerhedssystemer som standard. Systemerne er bare ikke gode nok. Eksempelvis kan nødbremsen ikke bremse på overbevisende vis for cyklister, og den virker heller ikke i mørke.

Ringe kollisionssikkerhed i Jimny

Dertil kommer, at Suzuki Jimny har en ringe kollisionssikkerhed og meget dårlige hovedstøtter, der ikke mindsker risikoen for piskesmældsskader. I førersiden pustede airbaggen sig ikke tilstrækkeligt op, hvorfor testdukkens hoved ramte ratstammen.

”Suzuki skal have ros for at have gjort sikkerhedssystemerne i Jimny til standard og ikke noget, der skal tilvælges. Men at kvaliteten ikke er bedre, og at den generelle sikkerhed er så ringe, viser, at Suzuki ikke har arbejdet seriøst med sikkerheden. Det bør Suzuki kunne gøre bedre, og de bør derfor arbejde på at gøre bilerne mere sikre, inden modellen kommer til Danmark næste forår,” siger Søren W. Rasmussen.