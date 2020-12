Euro NCAP: Seat Leon får ros – lille Hyundai får kritik

Testens taber

Der er er ekstra grund til at køre forsigtigt, hvis man bevæger sig ud på vejen i en Hyundai i10. Det viser Euro NCAP's vurderinger i hvert fald i den nyeste rapport. Her modtager den kun tre ud af fem stjerner, hvilket ikke er helt tilfredsstillende.

Med scoringer på 69% for beskyttelse af voksne passagerer og en scoring helt nede på 52% i tests med bløde trafikanter, er der lang vej igen for Hyundai i10. En ellers fin og fornuftig bybil, men som nok skal gås efter med henblik på at forbedre den overordnede sikkerhed.

”Det er marginaler, der skiller Hyundai i10 fra at få fire stjerner. Men dels afslører

kollisionstesten en for høj belastning af fører og passagerer, dels savner sikkerhedssystemerne flere funktioner. Eksempelvis har nødbremsen svært ved at se bløde trafikanter. Det er ærgerligt, at Hyundai her har sparet og ikke forsynet i10 med en bedre nødbremse som i den lidt større i20-model. Fordi bilen er lille, behøver sikkerheden ikke at være dårligere end i andre biler,” siger FDM’s repræsentant i Euro NCAP, Søren W. Rasmussen, og tilføjer:

”Det samme gælder den lille elbil Honda e. Heller ikke den har en nødbremse, der i alle tilfælde kan se og bremse for bløde trafikanter som cyklister. Som Hyundai i10 har den heller ikke en airbag mellem de to forreste sæder. Det er ellers en del af den nye 2020-test. Fire Euro NCAP-stjerner er dog et acceptabelt resultat, siger han”.