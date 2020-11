Euro NCAP-crashtest: Denne bil har du ikke lyst til at køre galt i

Svært at opnå

Kravene for topkarakter skærpes hele tiden i jagten på den mest sikre bil. Men ifølge Euro NCAP, så er springet i øjeblikket et af de helt store, og biler skal opfylde meget høje krav, for at opnå fem stjerner. Blandt andet har implementeringen af en centralt-placeret airbag mellem førerne i begge biler gjort, at sikkerhedsvurderingen er steget markant.

Scoren er dog ikke pletfri, og Mazda går fra testen med et middelmådigt resultat i sikkerhed for bløde trafikanter. Her får Mazda 68%, mens Honda klarer hele 80%. MX-30 er dog marginalt (3-5%) mere sikker at side i, skulle uheldet være ude. Det skyldes, at den centrale airbag i MX-30 fungerer bedre, end den gør i Jazz.