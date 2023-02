EU forbyder IKKE alle fossilbiler fra 2035

Zenvo klar - med en ny model

Hos danske Zenvo er man begejstrede.

“Vi har fulgt udviklingen i tilblivelsen af lovforslaget, så det kommer ikke helt bag på os, men vi er glade for, at det fortsat bliver muligt at sælge entusiastbiler med benzin-motor. Det passer særdeles godt med vores planer om at lancere en ny model,! sige Chief Commercial Officer hos Zenvo, Jens Sverdrup.