EU-beslutning om plugin-hybrider får danske politikere til IGEN at overveje nye bilafgifter

Politikere overvejer afgiftsændring

Ifølge DR.dk får udmeldingen fra EU-kommissionen nogle af forligspartierne bag den seneste ændring af Registreringsafgiftsloven til at støtte endnu en afgiftsændring:

"Allerede da vi gik ind til de oprindelige forhandlinger, var vores oplæg, at plugin-hybriderne skulle udfases i 2025. Vi ser ind i, at rigtigt mange af de grønne biler er plugin-hybrider, men det er ikke naturgivent, at de kommer til at køre på strøm. Vi skal genforhandle aftalen i 2025, men jeg synes, det vil være oplagt at kigge på tidligere," siger Enhedslistens transportordfører, Rasmus Vestergård ifølge DR.dk.

Rasmus Helveg Petersen, formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget og klimaordfører for Radikale Venstre stemmer også enigt ind:

"Jeg vil gerne åbne den her aftale. Jeg ved ikke, om det skal være i morgen, men det skal i hvert fald være inden 2026," siger han.