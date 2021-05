Dansker er med på holdet: Ny hyperbil med over 2.000 hestekræfter!

Fulminea er endnu bare en model af træ, og derfor er alle de værdier, Estrema præsenterer, teoretiske. Alligevel lyder det lovende, når Pizzuto siger, at produktionsbilen kan ramme 200 km/t på under 10 sekunder. Topfarten på omkring 350 km/t er også langtfra bekræftet, men er alligevel en del af de faktorer, der gør elbilen interessant.

Produktionen af solid-state-delen af batterierne er endnu et fremtidsprojekt. Estrema regner med at have en såkaldt megawatt-produktion oppe at køre i løbet af næste år og vil til den tid også begynde at afprøve bilens kunnen og sætte værdier for acceleration, topfart, etc.

“Vi sigter ikke efter at slå rekorder, jeg har ikke tænkt mig at sige, at vi er de hurtigste i verden, fordi så snart vi siger det, er der nogen der vil prøve at slå os. Men selvfølgelig vil vi fokusere på ydeevne. Den kommer nok til at køre over 300 km/t,” siger en ingeniør til den digitale pressefremvisning af konceptet.