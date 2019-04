Esbjergenser får 35.000 kr. i bøde for at køre pirattaxa

En esbjergenser blev standset af en politipatrulje nytårsaften med tre passagerer i sin privatbil i byens centrum.

Det endte med at blive en tilståelsessag, hvorefter der dumpede en bøde ind i den unge mands e-boks på hele 35.000 kroner for at have overtrådt taxiloven.

Travlhed i nattelivet

"Vi ved, at det kan være bøvlet at finde transport hjem nytårsaften, fordi alle skal bruge en taxa samtidig. Men ventetiden er at foretrække frem for at skele til pirateri," opfordrer vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Forebyggelsessekretariatet i Syd- og Sønderjyllands Politi.