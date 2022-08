Her er 3 sjove biler for samme pris som at lease en HELT ny bil

Du kan lige nu lease en spritny Peugeot 208 i 12 måneder til under 30.000 kr. Det er unægteligt et godt tilbud, men er det i virkeligheden sjovere at finde en gammel vogn til færre penge? Her er tre bud på sjove biler til under 30.000 kr. med mindst et år til syn.