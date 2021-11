Er elbiler virkelig mere brandfarlige?

Ikke flere brændende elbiler

Det lader dog til, at vi ikke har så meget at være bange for - nye tal fra Beredskabsstyrelsen viser nemlig, at el- og hybridbiler ikke bryder i brand oftere end konventionelle biler. Faktisk viser tallene, at for hver 10.000 opladelige biler var der kun 2,8 bilbrande i perioden fra 2018 til 2021, hvorimod der blev registreret 4,6 brande i samme antal konventionelle biler i samme periode.

Det tyder altså på, at der ikke findes nogen større risiko for, at opladelige biler bryder i brand, end der findes for konventionelle biler. Men betyder det så, at vi bare kan tage den helt med ro og ikke behøver bekymre os om de opladelige biler overhovedet?