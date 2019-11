Er du god til Esport? Så kan du vinde en test i en Ferrari 488 Challenge

Det er den kraftigt stigende interesse for digital motorsport, som har fået Formula Racing til at involvere sig i det virtuelle danske motorsportsmesterskab.

Alle med en pc og et rat kan være med

"Motorsporten er en del af vores forretning og dermed et grundelement i hele virksomhedens DNA. Med vores eget team, Formula Racing, deltager vi i store internationale mesterskaber verden over, mens vi samtidig er dybt involveret i karting. Vores filosofi har altid været at fremme mulighederne for at komme ind i motorsporten, og sammen med Esport Racing ser vi en spændende vej ind i en verden, hvor alle motorsportsinteresserede kan være med uden at skulle investere millioner," lyder det fra direktør hos Formula Automobile," Jesper Viskum Schak.

"Du kan stille op fra din hjemmeadresse, og det kræver blot en pc, et rat og et sæt pedaler for at være med. Vi vil være med til at professionalisere den digitale motorsport på samme måde, som vi har set de i andre digitale sportsgrene. Vores ambition er på sigt at gøre digital motorsport lige så populært som andre grene af e-sporten, så udøvere vil få mulighed for at dyrke det som en levevej."