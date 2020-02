Er du gangsta nok til den nye Cadillac Escalade? Fo' shizzle...

Nye dieseltoner under motorhjelmen

Under motorhjelmen er der, hvor vi for alvor finder en overraskelse, der måske ikke er så gangster alligevel. Standardmotoren er godt nok stadig en 6,2-liters Chevy-smallblock V8 med 420 hk. Den har bl.a. fået mulighed for cylinderdeaktivering, hvilket skulle gøre den en lille smule mere økonomisk. Den helt store nyhed er dog, at du nu kan få din Escalade med en 277-hestes Duramax-dieselmotor, der har et moment på 623 Nm. Men helt ærligt, kan du lige forestille dig Snoop Dog rulle op på siden af dig, mens dieselmotoren klaprer og den sorte røg stiger op fra piben? Fo' shizzle, no thankz!

Hvad end du vælger, får du en 10-trins automatgearkasse med i købet.