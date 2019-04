Fri hastighed

"Jeg så egentlig helst at man havde “fri hastighed”, og at alle skulle køre efter forholdene, men erkender dog, at det er urealistisk. I det mindste burde man hæve hastighedsgrænserne til et realistisk niveau. Hastigheden er jo ikke farlig i sig selv, årsagen til ulykkerne skal findes i manglende opmærksomhed og andre ting.

Når ulykken så sker, er hastigheden naturligvis en afgørende faktor for hvor galt det går. Men hvorfor ikke flytte fokus på hvorfor. ulykkerne sker, i stedet for altid at pege på hastigheden?

I de få tilfælde hvor hastigheden har haft betydning for ulykken, har der ofte siddet en ung og urutineret fører bag rattet. Kunne man forestille sig, at man med nutidens “smartkeys” kunne begrænse motorkraft/tophastighed i forhold til ens alder – eller endnu bedre efter ens rutine målt på hvor mange kilometer, man har kørt? Lidt ligesom man kender det fra motorcykler, her man i flere år kørt med differencieret kørekort, således at alderen har betydning for hvor stor en motorcykel man må køre.

Et andet argument for at kigge på fartgrænserne kunne være, at de nuværende hastighedsgrænser blev indført i 1974, i øvrigt som følge af oliekrisen, dog blev grænsen på motorvej hævet i 2004. Der er sket meget gennem årene siden da med hensyn til sikkerhed i bilerne, både den passive, men i høj grad også den aktive. De fleste nye biler er i dag udstyret med nødbremse, vognbaneassistent og andre tiltag," skriver Bo.