Englænderne er sikre: DET HER er det mest driftsikre bilmærke

Mest driftsikre sportsvogn

Hvis du vil være mest smertefrit kørende i en sportsvogn, så vælg Mazda MX-5. Her rapporterede kun 7% af de engelske ejere en fejl, der dog for det meste betød, at bilen ikke var brugbar.

Her var der primært snak om elektronik i kabinen - eksempelvis infotainmentsystem eller startspærre.

I den modsatte ende af MX-5 var BMW: Her var E92-generationen af 3-serie Coupé og Cabriolet blandt de allermindst driftsikre i kategorien, og det med en score på kun 68,6%