Energikrise: Danmarks største ladeoperatør opsiger alle fastpriskunder

Energikrisen trækker tænder

For en måned siden kunne vi fortælle, at Clever havde indført midlertidige energitillæg på deres opladningsabonnementer. For en uge siden kunne vi følge op med, at Clever’s konkurrent, eOn, havde indført et lignende tiltag. Da energikrisen ikke har vist tegn på forbedringer siden, har Clever nu valgt at tage deres prisændringer/strukturelle ændringer til et nyt niveau.

Clever skriver nemlig i en pressemeddelelse, at alle deres fastpris-abonnementer ophører fra 1. april 2023. Der er tale om deres ‘Unlimited- og All-in-One’-abonnementer. De tilknyttede kunder vil blive opsagt og skal tegne et nyt abonnement under justerede vilkår, hvis de fortsat ønsker at være kunde hos Clever.

Imidlertid modtager Clever ros fra FDM for deres beslutning.

“Det er godt, at Clever nu skaber ro omkring deres produkt med en permanent løsning efter flere midlertidige tillæg,” siger Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM.

Det skriver FDM.