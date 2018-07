Endelig – se den nye Suzuki Jimny

Den gamle Suzuki Jimny blev en kultbil fra den dag den forlod fabrikken. Den lille firehjulstrækker med ultrakorte udhæng var terrængående på en overbevisende måde. Nu er Suzuki klar med en ny Jimny til det europæiske marked – og dømt på retrodesignet, kan den nemt gå hen og blive en kultbil også.

Motoren er en ny 1,5-liters benzinmotor, som tager over fra den gamle 1,3-liters. Selvom den er steget i slagvolumen, skulle den nye motor være 15 pct. mere brændstofsøkonomisk i forhold til den gamle.

Den nye benzinmotor yder 100 hk ved 6.000 o/min og 130 Nm ved 4.000 o/min.

Suzuki siger, at motoreren skulle være i stand til at levere et overbevisende drejningsmoment langt op gennem omdrejningskurven, hvilket er et must, hvis du gerne vil køre terrænkørsel.