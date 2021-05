Bare fordi budgettet ligger på 100.000 kr. betyder det ikke, at man behøves at bruge rup og stup på en V8'er. Du kan også 'nøjes' med denne Audi V8 fra 1991, der med 280 hk og firehjulstræk afgjort kan noget. Designet er på samme tid tidløst og tidstypisk, men drivlinen er svær at argumentere imod.

Bilen her står med 316.000 km på tælleren, og sælges, på samme måde som de øvrige biler, engros. Sælger skriver forbavsende lidt om bilen, men han skriver dog, at den holder syn i endnu et år. Kigger vi på billederne kan vi se, at bilen umiddelbart ser velholdt ud. Et godt bud, hvis du vil ud og køre kort på literen til småpenge.