En skør skør verden: Her er en 5221 hestes hyperelbil fra Østeuropa...

Klar til Le Mans

Den to-sæders coupé vejer fra 1620 kg og chassis og karrosseri er lavet af kulfibre. Arcanum drives fremad af op til seks elmotorer – per hjul! – afhængig af hvilken af de fire ”RP”-motorvariant du bestiller. Bogstaverne står for ”Raw Power”, som doseres i 5221 hk, 4351 hk, 3481 hk – eller 2610 hk i basisvarianten. Og der mere at tage stilling til: hver motorvariant kan leveres optimeret til gadekørsel, trackdays eller rendyrket race. Faktisk er Alieno klar til at levere en Arcanum til LMP1-klassen i 24-timers løbet på Le Mans, når FIA tillader elbiler at stille op.