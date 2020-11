Filmstjerne kan blive din: Mustang til salg for over 3 mio. kr.

Certificeret skør

Udover de åbenlyse visuelle og mekaniske ændringer på denne Selby GT500R, så får man også en god del mere med i købet: Solskærm i begge sider af bilen er underskrevet af henholdsvis Carroll Shelby og Ray Claridge, som er direktør for firmaet Cinema Vehicle Services. CVS har leveret mange kendte filmbiler i løbet af årene: Lige fra Fast and Furious til Dukes of Hazzard. Derudover har den naturligvis et medfølgende certifikat af originalitet, som stammer fra CVS selv.

Det betyder noget, når man overvejer de nuværende muligheder for at bygge en rigtig Eleanor. De eneste, der i dag har mulighed for det uden at frygte sagsanlæg, er nemlig et helt andet firma. Fusion Motor Company har en velforsvaret eneret over Eleanor-replikeringer i dag. Da Carroll Shelby selv forsøgte at genskabe en kopi, blev også han mødt med sagsanlæg.